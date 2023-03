NVE anbefaler hybridkabler eid av Statnett i Nordsjøen

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har NVE og Reguleringsmyndigheten for energi (RME) utredet hvordan fase to av havvindsatsingen på feltet Sørlige Nordsjø II best bør gjennomgås.

I første fase av den planlagte utbyggingen ble bestemt at strømmen fra vindmøllene bare skal gå inn til fastlandet i Norge. I anbefalingene fra NVE og RME, som ble overlevert mandag, går det fram at det for fase to bør etableres hybridkabler.

Videre anbefaler RME at kablene bør eies av Statnett.

Statnett bør eie

– RME anbefaler at Statnett eier og drifter en hybridforbindelse. Vi anbefaler også at havvindprodusentene betaler anleggsbidrag for å dekke sin andel av nettkostnadene, og at flaskehalsinntektene fordeles på alle forbrukere, sier Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Vindmøllene på Sørlige Nordsjø II skal stå fast på havbunnen, i motsetning til Utsira Nord-feltet som skal ha flytende vindmøller.

– Hybridkabler påvirker kraftsystemet og aktørene på nye måter, og vi trenger å forstå hvordan vi kan ha en opplyst og god debatt. Ikke minst for å treffe de riktige beslutningene, sa olje- og energiminister Terje Aasland da han mottok de to rapportene mandag formiddag.

3.000 megawatt

Den planlagte vindmøllesatsingen helt sør mot den danske grensen i Nordsjøen skal til sammen produsere 3.000 megawatt. Det er Aker Offshore Wind som sammen med Statkraft og BP skal sette opp og drifte vindmøllene. De skal stå på havdyp på omtrent 60 meter.

Regjeringspartiene har vært uenige om hvor strømmen fra de nye vindmøllene skal gå. Mens Arbeiderpartiet har sagt de vil vente på en utredning, avgjorde Senterpartiet på et landsstyremøte i høst at de sier nei til nye utenlandskabler og nei til hybridkabler for havvind.