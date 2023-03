Steinraset har gått over E18 mellom Kvernåstunnelen og avkjøring til Birkeland i vestgående retning, melder 110-sentralen i Agder. Politiet opplyser at steinblokker blokkerer E18 i vestgående løp.

– Ingen biler skal være berørt av raset, skriver politiet.

– Det har gått et ras som er 40–50 meter bredt. Det er store steinblokker på flere tonn. Det er heldig at ingen bilister ble tatt, sier operasjonsleder Eyvind Formo i Agder-politiet til Fædrelandsvennen.

– Det skjedde veldig kjapt. Det ble det bråstopp for alle mann. Hele fjellsiden datt ned, sier Tom Georg Kvale til VG. Han var en av de første som kom til stedet.

Politiet ble varslet klokken 08.56 mandag. Klokka 10.35 skriver politiet på Twitter at de jobber med å hjelpe bilister som står fast mellom raset og bommen som stenger E18 bak dem.

– Personbiler tas først og så vil tungtrafikk ta noe mer tid, skriver politiet.

Dette er andre gang siden 2019 at det skjer et stort steinras langs E18. Sist gang gikk raset ved Larvik. Nå krever Naf svar på hvordan to store ras over E18 kan skje mellom få års mellomrom:

– Dette skal ikke skje. Rasene har gått ulike steder langs E18, men hendelser som dette kan skape stor usikkerhet og frykt hos folk, sier pressesjef Ingunn Handagard til VG.