Kommunikasjonsrådgiver Berit Røflo bekrefter overfor NTB at sykehuset er uten vann.

– Det vi vet, er at det er en vannlekkasje i Levanger kommune. Vi jobber med å få til en reserveløsning, men det positive er at det ikke er planlagt noe større aktivitet her i dag, sier Røflo.

Det var Trønder-Avisa som først meldte om vannlekkasjen, som skal berøre beboere i områdene Bamberg og Gjemble.

Levanger kommune skriver i en SMS til beboere i området, som gikk ut klokken 06.17 lørdag morgen:

«Det pågår leting etter en større vannlekkasje på ledningsnettet. Hele Bamberg og Gjemble er nå for tiden uten vann. Mannskap er nå ute og leter. Usikkert når vannet vil komme tilbake. Vanntanker vil bli utkjørt hvis utbedringen tar lang tid».

Teknisk vakt i kommunen, Per Kåre Brenne, sier til Trønder-Avisa like før klokka 08.30 at feilen er lokalisert til sentrum av Levanger, men at de ennå ikke har funnet lekkasjens nøyaktige posisjonen.

– Vi er i gang med å stenge ut enkelte soner for å på den måten kunne lokalisere lekkasjen, forklarer Brenne.

Seks personer er ute og leter etter lekkasjen, men Brenne ber publikum ta kontakt, hvis de ser at det har samlet seg opp vann noen steder.

– Vi håper at vi finner ut av det snart, det er jo særlig kritisk opp mot sykehuset som også er uten vann, sier han.