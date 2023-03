SV vil ha lakseskatt også for torsk – og en sats på 48 prosent

Regjeringens forslag til skattesats ble slaktet av oppdrettsnæringen og barberte om lag 50 milliarder av selskapenes børsverdier da nyheten kom. Nå vil SV øke den ytterligere.

Det forteller nestleder Torgeir Knag Fylkesnes og finanspolitisk talsperson, Kari Elisabeth Kaski i SV til Dagens Næringsliv. Begge understreker at det er «på høy tid» med en grunnrenteskatt på oppdrettsnæringen nå.

– Det er en utrolig lukrativ næring, og den er tuftet på utnyttelsen av det som er fellesskapets ressurser, som igjen har gitt opphav til noen av landets aller største private formuer. Det er grunnlag for en solid grunnrente, sier Kaski.

Regjeringens endelige forslag til grunnrenteskatt på oppdrettsnæringen er ventet å komme til Stortinget i løpet av neste uke. Deretter venter høringer i finanskomiteen og forhandlinger mellom partiene.

Det er foreslått en skatt på 40 prosent, i tillegg til ordinær selskapsskatt på 22 prosent. Bunnfradraget er foreslått til å ligge på 4.000-5.000 tonn før skatten slår inn.

SVs krav er at satsen økes til 48 prosent. Verdien på fisken bør fastsettes av et normprisråd. Bunnfradraget skal reduseres, slik at minst halvparten av selskapene kommer i grunnrenteskatteposisjon. Torsk skal i tillegg inkluderes etter samme modell som ørret og regnbueørret.