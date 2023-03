Svalbard får ikke vokse mer

I mai neste år kommer Svalbardmeldingen, der norske myndigheter beskriver sin strategi for øygruppen i Arktis. Men nå sender regjeringen ut to viktige signaler:

Folketallet på øygruppen er for høyt, og kan ikke vokse mer og befolkningen må ha et høyere innslag av norske statsborgere.

– Longyearbyen skal ikke vokse mer, sier statssekretær John-Erik Vika (Sp) i Justisdepartementet til Klassekampen.

Hovedmålet med Svalbard-politikken er å bevare ro og stabilitet på øygruppen, sier han. Men til tross for at norske myndigheter lenge har hatt som uttalt mål at folketallet ikke skal øke, er det blitt flere fastboende på øygruppen.

Vika peker på at dagens folketall er rekordhøyt - 2.600 personer fra 50 nasjoner. Andelen utlendinger er rundt en tredel og økende.

– Vi er opptatt av kvalitet framfor kvantitet, sier statssekretæren.

Driften i den siste kullgruven går mot slutten og turisme er nå i ferd med å bli den dominerende næringen, sammen med forskning og satellittindustri.