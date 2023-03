MDG vil ha skattefri kilometergodtgjørelse for bruk av egen sykkel

Oslo kommune har en avtale der ansatte kan få 4,48 kroner per kilometer om de bruker egen sykkel til og fra møter eller på andre jobboppdrag. Det er samme beløp som statens sats for bilgodtgjørelse. I fjor betalte kommunen ut til sammen 36.920 kroner i sykkelgodtgjørelse, melder NRK.

– Jeg er finansbyråd i Oslo, og jobben min er å være en gjerrigknark. Men akkurat denne summen skulle jeg hatt litt større. Denne ordningen er altfor dårlig kjent, sier Einar Wilhelmsen.

I dag må man skatte av hele beløpet, mens det meste av kjøregodtgjørelsen for bil er skattefri. Det mener Wilhelmsen er urettferdig, og nå ber han regjeringen gjøre noe med det.

Statssekretær Lars Vangen (Sp) i Finansdepartementet skriver i en epost til NRK at bilgodtgjørelsen er skattefri fordi den skal dekke de faktiske kostnadene ved bruk av bil. Å bruke sykkel så koster lite at et skattefritt beløp ville vært minimalt, sier han.