Unge Høyre om mobilforslag: – Tullete

Tre Høyre-profiler tok denne uken til orde for kraftige tiltak for å regulere unges mobilbruk og tilgang til sosiale medier. Blant forslagene er mobilforbud i hele skoletiden på grunnskolen, mobilforbud i undervisningstiden på videregående og høyere aldersgrense i sosiale medier, for eksempel 15 eller 16 år. I tillegg foreslås det aldersverifisering for å bruke sosiale medier.

Det finner ikke ungdommen seg i og Unge Høyre mobiliserer for å stansen forslaget, skriver Aftenposten.

– Det er jo en tydelig innskrenkning av unges frihet. Det er ikke statens rolle. Dette er noe familiene og skolene bør ta ansvar for, sier Celine Aas (17), leder av Kristiansand Unge Høyre.

Sentralstyremedlem Nicolai Østeby sier at de unge er avhengig av sosiale medier for å kommunisere med hverandre. Han peker også på at det også er positive sider ved at de unge er på de store plattformene.

– Der er det en viss grad av regler og retningslinjer som gjelder. Det er ikke alt innhold man kan få opp. Jeg er redd for at om man tar bort de plattformene for alle under 16 år, finner de andre plattformer å være på i stedet. De kan være enda vanskeligere å regulere, sier Østeby.