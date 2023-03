To reddet fra synkende sjark i Finnmark

De to om bord ble reddet av båter i nærheten. Forliset skjedde like ved moloen i Øksfjord klokken 20.45, og det gikk bare fem minutter fra båten begynte å gå ned, til de om bord var over i andre båter.

Sjarken holdt seg flytende en liten stund før den sank.

– Båten står igjen med bare baugen oppe, sa vakthavende redningsleder Ørjan Delbekk ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til i iFinnmark fredag kveld.

Senere på fredagskvelden opplyste Redningsselskapet at båten ikke lot seg berge. Redningsskøyta Gjert Wilhelmsen har søkt etter vrakgods i området.

Årsaken til havariet er ikke avklart.

– Vi har opprettet en undersøkelsessak oig håper å finne ut hvorfor båten sank, sier operasjonsleder Jørgen Haukland Hansen i Finnmark politidistrikt til NTB.