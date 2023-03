Konfirmantleder dømt for forsøk på overgrep

Fornærmede var konfirmant, mens tiltalte var konfirmantleder i den aktuelle menigheten, skriver Stavanger Aftenblad.

Ifølge dommen spurte mannen gutten flere ganger om de to skulle ha sex, og han betalte også den fornærmede penger for å få et nakenbilde av ham.

Den dømte mannen i 20-årene tilsto forholdet, men nektet for å ha utnyttet sin stilling til å forsøke å skaffe seg seksuell omgang med konfirmanten. Det var ikke retten enig i.

Konfirmantlederen er også dømt til å betale 80.000 kroner i oppreisningserstatning til den fornærmede.

Konfirmantlederens forsvarer ønsker ikke å kommentere dommen. Det er ikke kjent om dommen ankes.