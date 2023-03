Analyse: For dyrt med mobil i Norge

Analysene viser at prisene på mobiltjenester er for høye sammenlignet med nabolandene våre.

– Telenor har fremdeles en sterk markedsstilling i Norge, og ingen andre mobiltilbydere i Norge eller i våre naboland har like god inntjening per kunde som Telenor i Norge, sier Inger Vollstad, som er seksjonssjef i Nkom, i en pressemelding.

Nkom understreker at de som myndighet skal sørge for at norske forbrukere får gode og rimelige mobiltjenester. De skal også legge til rette for et tredje konkurransedyktig mobilnett som kan utfordre de to etablerte netteierne Telenor og Telia.

– For å legge til rette for valgmuligheter og rimelige priser for mobilkunder, har Nkom ilagt Telenor forpliktelser til å gi tilgang til sitt nett. På den måten kan utfordrere som selv ikke har eget mobilnett, tilby mobiltjenester og bidra til konkurranse i sluttbrukermarkedet, sier Vollstad.