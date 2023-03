Beltebruken på buss skal kontrolleres neste uke

– Skadepotensialet er stort ved usikrede passasjerer dersom uhellet er ute. Budskapet vårt er derfor der det er belte, bruk det, sier Ingvild Ryengen-Bjerke i Statens vegvesen i en pressemelding.

I en undersøkelse fra 2021 rapporterte 70 prosent at de bruker belte når det tar buss, men bussjåfører mener det er under halvparten som faktisk gjør det.

Neste ukes kontroll er ment å rette søkelyset mot viktigheten av bruk av sikkerhetsbelte i buss, sier Ryengen-Bjerke.

– Det er høy aksept for påbud om bruk av belte i buss, men bevisstheten i øyeblikket er likevel lav. Bruk av belte i buss holder deg på plass i setet, slik at du ikke er til fare for andre eller deg selv dersom det skulle skje en ulykke, sier hun.