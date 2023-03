Faren til Lena Sløgedal Paulsen håper på ny rettssak mot Andersen

Arne Bernt Paulsen sier til VG at han ville ha blitt «ekstremt skuffet» hvis saken mot Jan Helge Andersen hadde blitt henlagt.

I desember i fjor ble Viggo Kristiansen frikjent i Baneheia-saken. Med det ble også drapet på Lena Sløgedal Paulsen stående uoppklart.

Jan Helge Andersen ble i 2002 dømt til 19 års fengsel for voldtekt og drap på Sørstrønen (8) og medvirkning til voldtekt på Sløgedal Paulsen (10). Han tilsto drapet på Sørstrønen, men ble frikjent for drapet på Sløgedal Paulsen.

– Når Riksadvokaten sier at Viggo er uskyldig, så betyr jo at all sunn fornuft sier at det må være den andre, sier faren til den drepte tiåringen.

– For oss å stå med et uoppklart drap hadde vært helt uholdbart. Foreløpig er dette en veldig riktig beslutning, sier han videre.

At Riksadvokaten har begjært en gjenåpning av saken, innebærer ikke automatisk at det kommer en tiltale. Det vil ta tid før Gjenopptakelseskommisjonen er klar med en avgjørelse.