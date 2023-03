Bane Nors utbyggingsdirektør slutter i jobben

Undrum forteller at beslutningen har «modnet over tid, etter et krevende år som har vært preget av for mye jobb og for liten tid til alt annet». Hun sier det har tæret på og at hun ønsker mer tid for seg selv og familien.

– Konklusjonen er at jeg mangler motivasjonen som kreves til å fortsette å lede og utvikle utbyggingsdivisjonen i Bane Nor videre, sier Undrum i en pressemelding.

Fram til påske

Undrum kommer til å jobbe fullt fram til påske, men har fått arbeidsfritak fra jobben som leder for utbygging i oppsigelsesperioden på seks måneder. Hun vil i den perioden være til disposisjon for konsernsjefen.

– Nå ønsker jeg litt tid til å slappe godt av, og etter hvert finne ut hva jeg har lyst til å gjøre fremover, sier hun.

Tidligere denne måneden sluttet Gorm Frimannslund som toppsjef i Bane Nor. Han har betegnet problemene på Follobanen som en krise for selskapet.

Follobanen måtte stenge 19. desember i fjor, rundt én uke etter at milliardprosjektet ble åpnet for trafikk. Først 5. mars kunne strekningen åpnes igjen for normal trafikk.

– Beklagelig

Fungerende konsernsjef Henning Bråtebæk betegner det som beklagelig at Undrum slutter, etter å ha vært i det daværende Jernbaneverket og senere Bane Nor i 16 år.

– Den kompetansen og erfaringen som forsvinner med Stine, hadde vi hatt veldig god bruk for i det videre arbeidet i Bane Nor Jeg er klar over at hun har hatt et voldsomt arbeidspress over lang tid, så det er samtidig forståelig at hun ønsker en ny retning, sier Bråtebæk.

Bettina Sandvin, som i dag er prosjektdirektør i Utbygging Øst, skal fungere i rollen som konserndirektør for utbygging