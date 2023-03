Tannhelsestøtte faller bort for 25- og 26-åringer

SVs helsepolitiske talsperson Marian Hussein sier til Dagbladet at ordningen blir endret etter at Tannlegeforeningen varslet at de ville klage Norge inn for Esa.

– Foreningen mener det å rulle ut velferd til unge mennesker i en dyrtid ikke var etter deres smak, sier Hussein.

I budsjettforhandlingene mellom SV og regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble det vedtatt en utvidelse av tannhelsereformen. I utgangspunktet skulle alle unge opp til 26 år få halv pris ved fylkeskommunal tannbehandling.

Endringen innebærer at støtten skal økes til 75 prosent for unge opp til 24 år, men de eldste faller imidlertid utenfor ordningen.