Reglene for henting av elektronisk avfall skjerpes

– Det er et stort problem at elektrisk og elektronisk avfall stjeles fra forhandlere og eksporteres ulovlig ut av Norge. Dette har store negative miljø- og helsekonsekvenser for mottakerland med manglende avfallshåndtering, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Departementet har derfor endret avfallsforskriftens regler om EE-avfall.

Blant annet tydeliggjøres det at det er forbudt å hente EE-avfall fra mottak med mindre avfallet hentes av et godkjent returselskap eller en ombruksaktør som har skriftlig avtale.