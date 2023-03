En person varetektsfengslet etter aksjonen mot fiskerinæringen

I Nord-Troms og Senja tingrett ble personen varetektsfengslet i to uker med brev-, besøks- og medieforbud, skriver NRK.

I kjennelsen står det at etterforskningen er i en helt innledende fase og at det er gjort store beslag som må gjennomgås. Retten mener at særlig faren for påvirkning av andre involverte eller vitner, er stor. Mannen erkjenner ikke straffskyld.

– Han stiller seg uforstående til siktelsen. Han mener han ikke er skyldig, sier mannens forsvarer, advokat Thomas Hansen, til iTromsø.

To personer fra Troms og én fra Møre og Romsdal ble pågrepet i storaksjonen mot fiskerinæringen tirsdag morgen. De tre er siktet for brudd på fiskerilovgivningen og regnskapsovertredelser. Politiet skal ta stilling til spørsmålet om varetektsfengsling for en av de andre pågrepne i løpet av torsdag, mens den tredje personen er løslatt, opplyser Troms politidistrikt i en pressemelding.

Det var tirsdag morgen politiet sammen med Kystvakten, Skatteetaten, Fiskeridirektoratet og Økokrim aksjonerte. De ransaket flere skip, fiskemottak og kontorlokaler, blant annet på Vannøya i Troms.

Ifølge politiet ble det gjort beslag av dokumenter og elektroniske medier.

– Vi vil nå gjennomføre avhør og går gjennom beslagene fra de ulike lokasjonene. På grunn av mengden av beslag og dokumentasjon kommer etterforskningen til å ta tid, sier politiadvokat Ronny Jørgensen.