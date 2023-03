Kripos advarer mot epost: Dette er svindel

Den siste tiden er det mange som har rapportert at de har fått epost fra Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3) på Kripos. Dette er forsøk på svindel. Epostene er ikke sendt fra Kripos. Hvis du mottar en slik epost, så kan du bare slette den.