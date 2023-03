MDG-profil reagerer på situasjonen rundt papirløse: – Norge svikter de mest sårbare barna

Papirløse barn lever med angst og får ikke nok helsehjelp eller skolegang, ifølge en ny rapport fra Kirkens Bymisjon. Samtidig påpeker de brudd på barnekonvensjonen.

Det får MDG-politiker Lan Marie Berg til å reagere.

– Norge svikter de mest sårbare barna, som kommer til Norge for beskyttelse. Jeg er glad Kirkens Bymisjon har gjort det viktige arbeidet med å fortelle historien om hvordan det faktisk er å være et barn som er glemt av staten, sier hun til NTB.

Papirløse er personer som befinner seg i Norge uten oppholdstillatelse, og som kan ha fått avslag på asylsøknad. Det kan også være personer som aldri har søkt asyl, og ikke er registrert av norske myndigheter.

Tar saken til Stortinget

– Nå må Norge ta sine internasjonale forpliktelser på alvor og gi disse barna tilgang til barnehageplass, videregående skole og forsvarlig helsehjelp, sa avdelingsdirektør Janne Olise Raanesi Kirkens Bymisjon etter offentliggjøringen av rapporten.

Etter Kirkens Bymisjons rapport vil MDG-profilen ta saken videre til Stortinget.

– Jeg kommer til å foreslå på Stortinget at regjeringen sikrer alle papirløse nødvendig helsehjelp. Samtidig vil vi at regjeringen som et minimum sikrer at unge papirløse får fullføre videregående opplæring og gi amnesti til papirløse barn etter fire år. I tillegg må barn som er født i Norge av papirløse, få statsborgerskap ved fødselen, forklarer Berg.

– Vi må se dem

Generelt må det offentlige hente inn mer kunnskap om disse barna, mener Kirkens Bymisjon.

– Vi vet ikke engang hvor mange de er, og det er oppsiktsvekkende i seg selv. Nå er de usynlige i samfunnet. Vi må se dem, og vi må gi dem det de har krav på. For ingen barn må vise fram noe papir for å ha barnerettigheter. Det har de i kraft av å være barn, sier Raanes.

Stortingsrepresentanten forteller at hun selv ble berørt av rapporten. Nå ber hun ber justis- og beredskapsministeren komme på banen.

– Alle barn er barn og skal behandles som det. Det skjærer i mammahjertet hvordan disse barna har det. Regjeringen kan ikke fortsette menneskerettighetsbruddene mot papirløse barn og barn som kommer alene til Norge som enslige flyktninger. Jeg forventer at justisminister Emilie Enger Mehl tar grep.