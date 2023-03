Seilbåt på grunn i Trøndelag – 14 barn om bord

Ingen ble skadd da en seilbåt med 26 personer om bord, blant dem 14 barn, gikk på grunn ved Rugholmen i Flatanger i Trøndelag natt til torsdag.

– Det dreier seg om en 30 fots seilbåt. Den gikk på grunn ved 2.30-tiden, og vi fikk melding en halv time senere, forteller vakthavende redningsleder Kjetil Hagen ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.

Båten har slagside, men at den står støtt på en holme. Ingen ble skadd i grunnstøtingen. – 24 av de 26 om bord har gått over i en lettbåt som kom til. Så er det to igjen som passer på båten sammen med redningsskøyta Harald V.

Høyre-profiler vil stramme inn på unges mobilbruk

Høyre-toppene Nikolai Astrup og Mathilde Tybring-Gjedde vil ta radikale grep i bruk for å bremse mobilbruken blant de yngste. I forbindelse med Høyres landsmøte i helgen foreslår de mobilforbud i hele skoletiden på grunnskolen, mobilforbud i undervisningstiden på videregående, høyere aldersgrense på sosiale medier, og aldersverifisering for å bruke sosiale medier.

– Foreldre kjenner på avmakt over at skjermtiden øker. Stadig yngre barn bruker sosiale medier, og de eksponeres for innhold som overhodet ikke er laget for barn, sier Astrup til Aftenposten.

Politiet i Oslo satser tungt i østlige bydeler

Politiet har pekt ut seks spesielt utsatte soner i Oslo der innsatsen mot våpen og narkosalg skal trappes kraftig opp. Tiltaket er inspirert av Sverige.

Ifølge Klassekampen er de seks områdene på Grønland og Tøyen og i bydelene Stovner, Alna og Søndre Nordstrand. Områdene er valgt ut ved at politiet har sett på levekårsindikatorer som lav inntekt, lav utdanning, kort botid i Norge og husholdninger med aleneforsørgere.

USA kaller Russland juniorpartner til Kina

USAs utenriksminister Antony Blinken toner ned Russlands betydning i forholdet til Kina. Landet er bare en juniorpartner for Beijing, sa han i et møte i utenrikskomiteen i Senatet i Washington. Der kalte han forholdet mellom Russland og Kina «bekvemmelighetsekteskap».

Kina ønsker en ny verdensorden, påpekte han, og la til at han ikke er like sikker på om Russland virkelig ønsker dette. Blinken, som tidligere har hevdet at Kina vurderer å forsyne Russland med våpen til krigen i Ukraina, sa også at ikke noe tyder på at det har skjedd ennå.

Taiwan bekrefter plan om møte med McCarthy

Taiwan bekrefter planer om et møte mellom øyas president Tsai Ing-wen og lederen for Representantenes hus i USA, Kevin McCarthy. Det ventes at hun skal møte McCarthy i Los Angeles på siste del av en reise neste uke der hun først skal besøke Guatemala og Belize.

Et eventuelt møte mellom de to kan utløse kraftige reaksjoner fra Beijing, slik situasjonen var i august i fjor da daværende leder for Representantenes hus, Nancy Pelosi, dro til Taiwan.

Kina hevder at amerikansk krigsskip var i landets farvann

Kinesisk luftforsvar hevder å ha fulgt med på ferden og deretter jaget bort det amerikanske krigsskipet Milius som Beijing mener befant seg i kinesisk territorialfarvann ved Paraceløyene i Sør-Kinahavet.

Hendelsen undergraver fred og sikkerhet i det som er en viktig ferdselsåre på sjøen, står det i uttalelsen. Amerikanske myndigheter hadde tidlig i dag morges norsk tid ikke kommentert påstandene fra Kina.