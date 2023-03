Naf krever pendlergaranti for togpassasjerer

– Vårt forslag til pendlergaranti innebærer at pendlere vil få automatisk refusjon på periodebilletten dersom togene på en strekning ikke når målene for punktlighet, sier pressesjef Ingunn Handagard i Naf.

I Jernbanedirektoratets undersøkelse av kundetilfredshet kommer det fram at togpassasjerene er blitt mindre fornøyde. Det er særlig punktligheten og kundeinformasjon som drar tilfredsheten ned.

– Vi mener det kan være et sterkt insentiv for alle aktørene i togsektoren til å få tilbudet på skinner. I dag er det slik at du må søke om refusjon for hver enkelt forsinkelse. Det er ikke godt nok, skriver Handagard.