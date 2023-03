Ifølge Ringsaker Blad er det titalls utrykningskjøretøyer på stedet, deriblant kjøretøy fra CBRNE-enheten i Sykehuset Innlandet og IUA-bilen fra Hedmarken brannvesen.

Bilder fra stedet viser personell i gule vernedrakter.

Operasjonsleder Rune Vegard Huse i Innlandet politidistrikt sier at det ikke er noen holdepunkter for at det er giftig materiale på adressen utover det mannen selv har forklart.

Ikke trusselsituasjon



– Vi har evakuert for å være føre var. Nå forsøker vi å få klarhet i situasjonen. Om vi blir ferdige i kveld eller må sperre av adressen til i morgen, det vet vi ikke ennå, sier Huse til NTB.

Han legger til at saken begynte med et helseoppdrag. Det var da mannen sa at han hadde giftig materiale.

Huse understreker at det ikke har vært en trusselsituasjon mot noen. Mannen som er pågrepet, blir tatt hånd om av helsevesenet.

Saken oppdateres