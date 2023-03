Det sa den 27 år gamle mannen fra Ålesund da han fortsatte sin forklaring i Vestfold tingrett onsdag, skriver VG.

Da rettssaken startet tirsdag var 27-åringen den eneste av de fire som er tiltalt i saken som erkjente straffskyld for drapet 20. april 2021.

Ålesunderen sa i retten onsdag at planen opprinnelig var å knekke beina på Lanes. Dette skulle han gjøre som en tjeneste for 33-åringen som er tiltalt for å ha bestilt drapet.

Da han ble spurt av statsadvokat Åsmund Yli om hvorfor han siktet mot overkroppen hvis planen var å treffe beina til Lanes, svarte ålesunderen at man må rette våpenet høyere for å treffe beina når en person løper vekk.

Yli sa på sin side at han mener den tiltalte siktet på overkroppen.

– Jeg er dårlig til å skyte, og det her sannheten. Det er ikke noe vi trenger å diskutere. Når han flytter seg fra deg, så må du sikte høyere for å treffe beina, Så den kunne du spart deg for, sa mannen.

Han fikk også spørsmål om han har blitt truet eller fått betaling for å forklare seg i retten.

– Jeg vet ikke hva jeg skal svare på det en gang. Ingen kan true meg til å gjøre noe, sa 27-åringen.