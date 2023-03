Elbiler kjørte mer enn bensinbiler

Selv om elbiler nå kjører mer enn bensinbiler, kjøres fortsatt dieseldrevne personbiler mer enn bensin- og elbiler sammenlagt, ifølge tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den samlede kjøringen med diesel- og bensindrevne personbiler falt med henholdsvis 8,5 og 10,3 prosent fra 2021 til 2022. Dieseldrevne biler sto likevel for over 40 prosent av den samlede kjøringen med norske personbiler i fjor, mens elbiler for første gang passerte bensindrevne personbiler i antall kilometer.