Politiet skjøt mann under trusselsituasjon i Vardø – ber om fire ukers varetekt

Mannen i 50-årene framstilles for varetektsfengsling i Nord-Troms og Senja tingrett klokken 14.30 onsdag.

Han er siktet for to tilfeller av ildspåsettelse. Først skal han ha tent på et hus hvor det oppholdt seg flere personer. Da politiet kom til stedet, stakk mannen av i en bil. Han kjørte inn i garasjeporten på politihuset og tente så på bilen.

Deretter kom han mot politifolkene med en kniv, og situasjonen ble truende, ifølge politiet. Politifolkene avfyrte først et varselskudd før de skjøt ham i beinet.

Har avhørt vitner

Politiet har avhørt vitner og en av de fornærmede. De har også gjennomført undersøkelser på åstedene. Mannen er fortsatt ikke avhørt.

– Politiet mener å ha dannet seg et godt bilde av hva som skjedde natt til mandag 20. mars. Men det gjenstår fortsatt etterforskning, deriblant avhør av den siktede, sier politiadvokat Anja Mikkelsen Indbjør i Finnmark politidistrikt.

Mannen er kjent for politiet fra tidligere.

Spesialenheten etterforsker

Tre personer kom seg ut av boligen som ble påtent, og skal ikke ha fått skader. Mannen hadde besøksforbud mot én av beboerne i huset. Brannen ble slukket umiddelbart.

Spesialenheten for politisaker skal etterforske av politiets håndtering av hendelsen.

Torstein Pettersen, avsnittsleder for taktisk etterforskning i Finnmark politidistrikt, har tidligere opplyst til NTB at én patrulje med to personer var involvert i hendelsen. Etter hvert kom det flere politifolk til stedet.

På grunn av Spesialenhetens etterforskning vil ikke Pettersen si hvor mange skudd som ble avfyrt.