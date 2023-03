FN: Vannmangel kan gi global krise

Vannmangel utøst av overforbruk, overutvikling, forurensning og global oppvarming skaper grobunn for en nær forestående global krise. Det advarer FN i en rapport.

Rundt 2 milliarder mennesker, eller 26 prosent av befolkningen, mangler tilgang på trygt drikkevann og 3,6 milliarder, om lag 46 prosent av verdens befolkning, mangler tilgang til fungerende sanitærtjenester, står det i rapporten fra FNs vannforum og Unesco i anledning FNs markering av verdens vanndag i dag.

Rekordmange vil ha kjønnsbekreftende behandling



I fjor ble 268 barn og unge henvist til Rikshospitalet i håp om å få kjønnsbekreftende behandling. Det er 13 prosent flere enn året før Det kommer frem i årsrapporten til Nasjonal Behandlingstjeneste for Kjønnsinkongruens (NBTK). Og pågangen øker også blant voksne. Antallet pasienter til utredning og behandling steg med 19 prosent sammenlignet med 2021.

Amerikanerne mener Trump-etterforskning er politisk

Etterforskningen av tidligere president Donald Trump er politisk motivert. Det mener 54 prosent av amerikanerne, ifølge en måling som Ipsos har gjennomført for Reuters.

Men i samme måling svarer et stort flertall, 70 prosent, at de mener det er troverdig at Trump i 2016-valgkampen betalte såkalte hysjpenger til pornoskuespilleren Stormy Daniels slik at hun skulle holde tett om et angivelig forhold til Trump. En storjury på Manhattan vurderer nå om det skal tas ut tiltale mot Trump i denne saken.

Seier for Zuccarello og Wild

Minnesota Wild og Mats Zuccarello gikk seirende ut på bortebane mot New Jersey Devils. Kampen i Newark i delstaten New Jersey tirsdag kveld endte 2–1 i Wilds favør.

Zuccarello fikk 19.28 minutter på isen. Han hadde ingen assists, men sto for fire skudd mot mål. Nordmannen var fornøyd med seieren da han snakket med NTB etter kampen i natt norsk tid.

– Det var en tight match. Fortjener og fortjener det, men vi tar de seierne vi kan få, sier han.

Voldsoffer innlagt på St. Olavs hospital med stikkskader

En person i 20-årene er innlagt på St. Olavs hospital i Trondheim etter et knivslagsmål i Trondheim sentrum. En mistenkt person i 30-årene ble pågrepet på stedet.

– Fornærmede er påført stikkskader i magen. Vedkommende var ved bevissthet etter hendelsen, opplyser operasjonsleder Håvard Høyem i Trøndelag politidistrikt til NTB. En politipatrulje kom tilfeldigvis over hendelsen ved 1.30-tiden i Trondheim sentrum. Tre vitner ble tatt med til stasjonen for avhør.