Solberg toner ned lakseskattstrid i Høyre

– Jeg er ikke så sikker på om det er så veldig mye uenighet, men jeg tror det er veldig stort engasjement langs kysten, og det forstår jeg, sier Solberg til NTB.

En rekke fylkeslag i Høyre har uttalt at de krever at partiet sier klarere nei til den foreslåtte grunnrenteskatten på havbruksnæringen, og det er kommet inn tre forslag til resolusjoner om saken. På en pressekonferanse i forkant av landsmøtet tirsdag sa Solberg at «den modellen regjeringen har hatt på høring, er ubrukbar,» før hun overfor NTB utdypet sitt syn på den mulige striden.

– Man opplever at det er full brems på investeringer i den næringen som har vært drivkraften i mange distrikter langs kysten. Den opplever å stange mot veggen, og de som først og fremst merker det nå, er leverandørindustrien til oppdrettsnæringen.

Fortsatt tja til kjernekraft

Kjernekraft er en av de andre sakene som kan engasjere på landsmøtet. Høyre vedtok i fjor at partiet vil utrede forutsetningene og behovet for kjernekraft i Norge. I år er energikilden nevnt i intet mindre enn åtte forslag til resolusjoner om energi- og miljøpolitikk, hvorav mange ønsker at partiet går lengre enn i dag.

Under landsmøtet i 2022 advarte Solberg mot å utrede kjernekraft i Norge. Tirsdag gjentok hun sitt standpunkt.

– Jeg er ikke prinsipielt imot kjernekraft, men jeg mener vi har veldig mange andre ressurser. Landet er fullt av energiressurser, men også fylt av konflikter knyttet til bruk av dem, og de konfliktene forsvinner ikke med kjernekraft, sier Høyre-lederen.

Ingen planer om å slippe en bombe i landsmøtetalen

Partiets mål er å doble antall ordførere og fylkesordførere fra drøyt 35 i dag. Borgerlig side har gode forutsetninger for å overta makten i en rekke av landets store kommuner, blant andre Bergen og Stavanger, mens det i Oslo og Trondheim fortsatt er svært jevnt.

Teoretisk sett kan altså alle landets fire største byer gå fra rødgrønt til borgerlig flertall ved valget.

– Vi vil alltid ønske oss større gjennomslag, men vi skal også være tydelige på at det i noen kommuner er veldig, veldig tett, så vi skal kjempe hardt, sier Solberg.

Hun har imidlertid ingen planer om å overgå talene til Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og avgåtte SV-leder Audun Lysbakken. Vedum avslørte i sin tale at han har fått diagnosen multippel sklerose, mens Lysbakken avsluttet sin siste ledertale med å be partiet gå bort fra motstanden mot norsk Nato-medlemskap.

– Nei, jeg skal primært snakke om politikken til Høyre. Jeg syntes det var veldig trist å høre at Trygve har MS-diagnose, men jeg har tenkt å snakke om hovedsakene på landsmøtet i min tale, sier Solberg.