To pågrepet og fire selskaper siktet i politiaksjon mot fiskerinæringen

Politiet aksjonerte mot fiskerinæringen tirsdag morgen med bistand fra Kystvakten, Skatteetaten, Fiskeridirektoratet og Økokrim.

– Vi henter nå inn mer informasjon gjennom ransaking på fiskemottak, fartøy og diverse kontorlokaler, samt gjennom avhør av personer, sier politiadvokat Ronny Jørgensen i Troms politidistrikt.

Siktelsene kan bli utvidet, og flere personer kan bli siktet, sier han.

– Dette er en bransje som omsetter for mange milliarder kroner, og hvor det tidligere er avdekket regelverksbrudd. Det er derfor svært viktig at Skatteetaten og andre kontrollmyndigheter er tett på for å avdekke lovbrudd og sikre like konkurransevilkår, sier skattekrimsjef Erik Nilsen i Skatteetaten.

Troms politidistrikt, Fiskeridirektoratet og Skatteetaten holder en felles pressekonferanse om aksjonen og etterforskningen på politihuset i Tromsø klokken 19 tirsdag kveld.