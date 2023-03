Ifølge politiet i Nordland er det snakk om en ulykke mellom to møtende busser.

– Det skal ikke ha vært plass nok til begge, skriver politiet på Twitter. De opplyser at en av bussene ble liggende utenfor veien, delvis på siden.

To personer ble skadd i ulykken, men ifølge politiet framstår de ikke som alvorlig skadd

– Ulykken skjedde i en 80-sone, uten at vi tror at de har kjørt så fort. Det er meldt fra folk på stedet at det er glatt og en del brøytekanter som gjør at det ikke er full bredde på veien, sier operasjonsleder Remi Johansen i Nordland politidistrikt til NRK.

Det er uklart hvor mange personer det var i bussene, men politiet har fått melding om at det var et tosifret antall passasjerer i hver buss. Politiet fikk melding om ulykken klokken 10.32.