Resultatene fra et forskningsprosjekt i regi av Røde Kors viser at det står bra til med den lokale beredskapen, men at situasjonen i løpet av få år kan bli utfordrende.

En undersøkelse fra SSB (Statistisk sentralbyrå) viser at befolkningen vil vokse i urbane strøk, men gå ned i hele 140 kommuner. Samtidig vil innbyggerne på bygda bli eldre. I nesten alle de minst sentrale kommunene vil kanskje mer enn 25 prosent av befolkningen være 70 år eller eldre.

– Røde Kors er bekymret for at befolkningen blir betydelig eldre i mange kommuner. Mange unge flytter til byene. Dermed står distriktene igjen med en mer sårbar befolkning og færre frivillige til å utføre beredskapsarbeid, sier Anders Thorheim, beredskapsleder i Røde Kors.

Dette vil gjøre det vanskeligere for frivillige beredskapsorganisasjoner som Røde Kors å rekruttere nok frivillige som kan stille til innsats både til søk- og redningsoppdrag, og større hendelser som flom, strømsvikt eller sykdomsutbrudd, mener organisasjonen.

– I tillegg til utfordringene knyttet til eldrebølgen og fraflytting vil klimakrisen utfordre beredskapsevnen ved flere og uvante hendelser som krever innsats, sier Thorheim.

I sin rapport skriver Røde Kors at rammevilkårene for frivillige organisasjoner må bli bedre og at nasjonale myndigheter må sørge for at kommunene har nok ressurser til å kunne jobbe målrettet med beredskapsarbeid.