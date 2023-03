Tiltalt 27-åring erkjenner straffskyld for drapet på Bård Lanes

Det er klart etter at fire tiltalte ble spurt om hvordan de stiller seg til skyldspørsmålet da rettssaken etter drapet startet i Vestfold tingrett i Horten tirsdag, skriver TV 2 , VG og Tønsbergs Blad.

Tidligere har 27-åringen nektet straffskyld, mens de øvrige tiltalte hele tiden har stått fast på sin uskyld.

Ifølge tiltalen skjøt den 27 år gamle mannen fra Vestlandet flere skudd mot 33 år gamle Bård Lanes utenfor et solstudio på Kilen i Tønsberg rundt klokken 22.10 den 20. april i 2021.

Ett av skuddene traff Lanes i ryggen og gikk gjennom en lunge og deler av hjertet.

Lanes ringte selv til AMK-sentralen rett etterpå og sa at han var skutt. Han døde på sykehus kort tid etter.

Politiet mener at drapet var godt planlagt, og at det ble gjennomført på oppdrag fra en 32 år gammel mann.

I forkant av drapet skal en 33-åring ha medvirket til planleggingen sammen med en 23 år gammel brasiliansk statsborger ved at de monterte en GPS-sporingsbrikke på bilen til Lanes, samt spaning på ham og ved at de kjøpte inn bilen som ble brukt under drapshandlingen.

33-åringen var fører av bilen som ble brukt under drapet, og bilen ble kort tid etter drapet funnet brennende på Sem i Tønsberg.