Aker BP går videre med ni prosjekter – dropper ett

De totalt ti prosjektene var de som selskapet leverte planer for i 2022.

Bakgrunnen for at Aker BP dropper Troldhaugen, er at testing har vist lavere utvinnbar oljemengde enn ventet, og selskapet anser ikke lenger prosjektet som finansielt robust nok, står det i en pressemelding tirsdag.

Blant prosjektene som Aker BP går videre med, er Yggdrasil (Hugin, Munin og Fulla), Valhall PWP-Fenris, Skarv satellittprosjekt (Alve Nord, Idun Nord and Ørn) og Utsirahøyden (Symra, samt en utviklingsrapport for Solveig fase 2).