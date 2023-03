– Kvinnen ringte til oss klokken 1.30 og fortalte på dårlig engelsk at hun var utsatt for noe. Da vi kom til stedet, fikk hun ved hjelp av tolk forklart at to menn hadde kommet til adressen. Den ene hadde truet henne med kniv og ranet henne for noen tusen kroner, før han deretter voldtok henne, sier operasjonsleder Trond Egil Groth i Sørøst politidistrikt til NTB.

Kvinnen er ifølge politiet en utenlandsk prostituert.

Den andre mannen hadde ifølge Groth en mindre aktiv rolle, men var på stedet da ranet og voldtekten ble gjennomført.

– Vi har pågrepet en lokal mann i 20-årene som vi mener er hovedmannen slik saken står nå. Han er kjent for oss fra før, sier Groth.

Den andre mannen var i 6.30-tiden tirsdag morgen ikke pågrepet, og politiet søker nå etter en navngitt person.

– Vi har en formening om hvem det kan være, sier Groth.

Kvinnen har vært på legevakt for sikring av spor etter voldtekten og å få oppfølging av helsepersonell.

– Men hun har ikke fått så alvorlige skader at hun har trengt behandling på sykehus, sier Groth.