Erna Solberg vil kjempe for Flytoget

I begynnelsen av mars ble Vy tildelt hele passasjertrafikken på Østlandet.

Dagens kontrakt om å kjøre tog til flyplassen på Gardermoen går fram til 2028. Deretter er det meningen at Vy overtar trafikken. Fremtiden til det populære Flytoget er i det blå og regjeringen har satt i gang en prosess for å vurdere en sammenslåing mellom Vy og Flytoget. Da forsvinner Flytoget, mener ledelsen i selskapet. Nå foreslår Flytoget et kompromiss, skriver VG.

– Flytoget har varslet Samferdselsdepartementet om at vi denne uken sender et alternativt tilbud som kort oppsummert betyr at Flytoget får en ny trafikkavtale frem mot 2033 og at vi kan åpne dørene for alle pendlere så snart det er ønskelig, slik at kapasiteten på infrastrukturen utnyttes så godt som mulig, sier konstituert administrerende direktør Nicolai Bryde i Flytoget.

– Dette er et spennende forslag som vi er åpne for å vurdere, sier Høyre-leder Erna Solberg, som sier at det er viktig med konkurranse mellom Vy og Flytoget, selv om begge selskapene er statlige.

– Vi kommer til å kjempe for at Flytoget overlever, for å sikre helt nødvendig konkurranse på våre togstrekninger. Vi har sett at det har gitt et bedre tilbud. Hvorfor forandre på noe som fungerer, sier Solberg.