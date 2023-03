Fire menn på tiltalebenken når drapet på politiinformanten Bård Lanes kommer opp i retten

Ifølge tiltalen skjøt en nå 27 år gammel mann fra Vestlandet flere skudd mot 33 år gamle Bård Lanes utenfor et solstudio på Kilen i Tønsberg rundt klokken 22.10 den 20. april i 2021.

Ett av skuddene traff Lanes i ryggen og gikk gjennom en lunge og deler av hjertet. Lanes ringte selv til AMK-sentralen rett etterpå og sa at han muligens var skutt. Han døde på sykehus kort tid etter.

Satte GPS-brikke på bilen til Lanes

Politiet mener at drapet var godt planlagt, og at det ble gjennomført på oppdrag fra en 32 år gammel mann.

I forkant av drapet skal en 33-åring ha medvirket til planleggingen sammen med en 23 år gammel brasiliansk statsborger ved at de monterte en GPS-sporingsbrikke på bilen til Lanes, samt spaning på ham og ved at de kjøpte inn bilen som ble brukt under drapshandlingen.

– Vi mener at alle de siktede har hatt kontroll på hvor Lanes befant seg i flere dager før han ble drept, har politiadvokat Fredrik Borg Johannessen i Sørøst politidistrikt sagt til NTB.

33-åringen var fører av bilen som ble brukt under drapet, og bilen ble kort tid etter drapet funnet brennende på Sem i Tønsberg.

Skal ha vært politiinformant

I mars 2021, måneden før Lanes ble drept, ba politiet ham om å skaffe dem opplysninger om en kriminell mann, skrev VG i november i fjor.

Mannen politiet ønsket informasjon om, er 32-åringen som politiet mener var oppdragsgiveren bak drapet.

Ifølge avisen indikerer flere spor i saken at drapet kan ha vært motivert av at Lanes var informant for politiet.

Broren til Bård Lanes, Glenn Lanes, har sagt til VG at Bård hadde fått diagnosen lettere psykisk utviklingshemmet.

– Jeg mener politiet har misbrukt en som var lett psykisk utviklingshemmet. En som ikke var kapabel til å forstå hva som kunne bli utfallet når han måtte forholde seg til så gærne folk, sa Glenn Lanes til avisen.

Politiet har undersøkt om informantrollen kan ha vært motivet for drapet, ifølge TV 2.

Bekrefter konflikt med Lanes

Mannen som er tiltalt for å ha bestilt drapet på Bård Lanes, har i et intervju med Tønsbergs Blad i februar i år bekreftet at han og Lanes hadde vært i en konflikt i ti år. Konflikten skal ha startet for ti år siden da han og Lanes var interessert i den samme jenta.

Han innrømmet også at han fikk festet en GPS-sender på bilen til Lanes etter at politiet ba Lanes om å skaffe informasjon om ham, men han nekter for å ha noe med drapet å gjøre.

– Jeg fikk sjokk da jeg fikk høre at han var drept. Jeg og Bård var ikke bestevenner, men ingen fortjener å bli drept. Jeg har aldri planlagt å ta livet av ham, sa den tiltalte 32-åringen.

Også de øvrige tiltalte nekter straffskyld.

I forrige uke ble det kjent at enkelte av bevisene politiet har samlet inn mot brasilianeren, ikke vil kunne brukes i retten.

– Bevisene vi har begjært avskåret, vil ikke bli ført, slik jeg forstår statsadvokatens påtegning, sa advokat Øystein Storrvik, som forsvarer brasilianeren, til NRK.

Brasilianeren er også tiltalt for å ha skutt tre skudd inn gjennom to vinduer i en leilighet i Oslo i november 2021.