Ap i storbyene samles om parolen: Velferd foran skattekutt

Selv ikke Trondheim, der Ap har hatt ordføreren i over 20 år, kan de ta noe for gitt, skriver Aftenposten.

Ap-toppene i byene forklarer problemene med uro nasjonalt.

– Det er nok den nasjonale dagsordenen som preger bildet, mener Kari Nessa Nordtun, Ap-ordfører i Stavanger siden 2019.

– Det mange folk nå opplever, er at prisvekst og rentene påvirker lommeboken deres og muligheten de har for å leve livene sine. Det er en av de tingene kommunene ikke får gjort så mye med, sier hun.

Bytoppene har nå samlet seg bak parolen «Velferd foran skattekutt». Eiendomsskatten skal opprettholdes og den skal finansiere velferden.

– Vi lever lenger, det er bra. Men det kommer til å koste. Vi ser i alle byene at Høyre går fram. Alle stedene sier de at de vil ha skattekutt. Vi mener at det betyr velferdskutt, sier Oslos byrådsleder Raymond Johansen.

Han støttes av de andre toppene som vil ha svar på hvor Høyre vil kutte.

– Det som provoserer oss, er at Høyre slipper så billig unna. De må vise kortene sine, sier Rune Bakervik.