Vardø: Politiet avfyrte skudd mot mann

– Trusselsituasjonen oppsto ved at mannen kjørte inn i politiets garasjeport på politihuset i Vardø, tente på bilen han satt i og kom mot politiet med stikkvåpen. Mannen ble anropt, politiet avfyrte varselskudd uten at han stanset. Politiet så seg derfor nødt til å skyte mannen i beinet, sier leder for taktisk etterforskning Torstein Pettersen i Finnmark politidistrikt i en pressemelding.

Politiet fikk først en melding klokken 2.33 i forbindelse med at mannen i 50-årene forsøkte å tenne på et hus hvor flere personer befant seg. Mannen stakk deretter fra stedet, før trusselsituasjonen mot politiet oppsto.

Mannen er fraktet til Kirkenes sykehus for behandling av skuddskadene. Ifølge politiet er han ikke livstruende skadd.

Tre personer kom seg ut av boligen som ble påtent, og skal ikke ha fått skader. Brannen ble slukket umiddelbart.

– Vi har startet etterforskning av hendelsen og er i gang med å avhøre vitner og sikre spor, sier Pettersen.

Mannen er kjent for politiet fra før av og hadde besøksforbud mot en av beboerne i huset. Han vil i løpet av dagen få oppnevnt forsvarer.

Spesialenheten er varslet og vil starte etterforskning av politiets håndtering av hendelsen.

