Psykologer støtter Fosen-aksjonistene: Saken kan påvirke samers psykiske helse

Det er menneskerettighetsutvalget i Psykologforeningen, ved Karl Eldar Evang, Alba Lorena Sanchez Banoun og Runa Kongsvik, som gir støtte til samenes sak.

– Menneskerettighetsutvalget i Psykologforeningen mener at Fosen-saken må sees i lyset av den langvarige, brutale og ødeleggende fornorskingpolitikken som systematisk har blitt ført av den norske staten gjennom hele forrige århundre og helt opp i vår tid, skriver de.

De skriver at fornorskningen har skadet mange enkeltindivider og rammet hele kulturen.

– Som psykologer ser vi at hvordan det norske storsamfunnet og den norske regjering i dag respekterer eller ikke respekterer høyesterettsdommen i Fosen saken, vil påvirke samiske menneskers opplevelse av om de i dag har rettssikkerhet som urfolk, eller om de fortsatt skal settes utenfor og overkjøres, skriver de.

– Vi mener at det er grunn til å tro at forløpet i Fosen-saken, som en del av konfrontasjonen med storsamfunnet, vil kunne påvirke psykisk helse i den samiske befolkningen. Derfor ber vi om at regjeringen fullt og helt respekterer den aktuelle høyesterettsdommen, avslutter psykologene.