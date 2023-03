Statens helsetilsyn har vurdert at streiken vil føre til fare for liv og helse fra og med mandag, skriver regjeringen i en pressemelding.

– I møtet med partene ble det klart at det ikke var mulig å finne en løsning på konflikten. Jeg har derfor vært nødt til å gripe inn med tvungen lønnsnemnd, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Elleve redningsmenn i Norsk Luftambulanse har vært i streik siden 5. mars. Luftambulansen i Tromsø sto på bakken på grunn av streiken, og det var varslet opptrapping mandag. Fredag sa Parat at fire nye baser ville bli rammet av streiken mandag: luftambulansen på Evenes, Brønnøysund, Bergen og Lørenskog.

Forhandlingsleder i Parat, Lars Petter Larsen, mener tvungen lønnsnemnd ikke løser uenigheten.

– Vi har to rimelige krav. Det er uforståelig for oss at arbeidsgiversiden valgte å unnlate å komme oss i møte, og heller ventet på at myndighetene til slutt måtte gripe inn. Tvungen lønnsnemnd løser ingen uenighet mellom partene i en streik, snarere tvert imot. Det er trist for alle parter at det endte sånn, sier Larsen.

Mjøs Persen understreker at hun ikke er fornøyd med at ansvaret for konsekvensene av konflikten er skjøvet over på regjeringen.

– Det er partene selv som er ansvarlig for å finne en løsning. De har også ansvar for å benytte dispensasjoner og andre tiltak for å beskytte liv og helse. I denne arbeidskonflikten har partene ikke klart å bli enige, og det er en meget uheldig og beklagelig situasjon, sier arbeids- og inkluderingsministeren.