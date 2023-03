Politiet vil henlegge plakatsaken

Den tidligere advokaten Bengt Waldow ble først tiltalt, men saken ble stanset i retten da det viste seg at tiltalen var tatt ut av et medlem i den aktuelle foreningen.

Nå er saken behandlet av en ny politiadvokat, som ber statsadvokaten henlegge saken som intet straffbart forhold, opplyser advokat Jon Wessel-Aas.

– Han er fornøyd, sier advokaten til NTB.

– Som forventet

– Dette er helt som forventet. I denne saken burde det i utgangspunktet aldri ha vært tatt ut tiltale. Som det fremgikk av behandlingen av påtalemyndighetens tidligere forsøk på å få saken pådømt, som ble avvist av retten, fordi statsadvokaten var inhabil, ble innholdet i ytringene i plakatene i den omgangen aldri tolket fullt ut eller i sin rette kontekst, skriver Wessel-Aas i en pressemelding.

Et viktig poeng fra forsvarerne var at det var en QR-kode på plakatene, som ledet videre til en side med kritikk av foreningen. Det er dermed en lovlig ytring, mener forsvarerne. Denne QR-koden ble aldri sjekket ut av politiet.

Han skriver videre at det er beklagelig at klienten i det hele tatt ble straffeforfulgt og at det opprinnelig ble tatt ut tiltale av det retten konkluderte med at var en inhabil statsadvokat.

– Det har vært en belastning for min klient, og det har åpenbart også hatt en nedkjølende effekt på andre som har ønsket å ytre seg kritisk om makta. Det er derfor viktig at Oslo politidistrikt nå er så klar i sin konklusjon, en konklusjon jeg tar det for gitt at en habil statsadvokat vil opprettholde.

Etterlyste politiledere

Den tiltalte mannen har erkjent å ha klistret opp «etterlyst»-plakater av statsadvokat Geir Evanger og politimannen Jan Erik Bresil.

Bresil og Evanger er begge engasjert i Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) som henholdsvis leder og nestleder i styret.

Tiltalen i saken ble tatt ut av statsadvokat Jane Lundstadsveen. Hun har vært medlem av NNPF siden 2014.

I et skriv til retten avviste hun å være inhabil. Hun har aldri hatt fremtredende verv i foreningen, og har ikke en personlig eller profesjonell relasjon til partene i saken. Likevel konkluderte Oslo tingrett med at hun var inhabil.