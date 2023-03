– Dette er ikke året for en stor lønnsfest, sier Apeland til E24.

Han har forståelse for et krav om økt kjøpekraft, men sier at Virke er bekymret for et oppgjør som blir for godt i forhold til bæreevnen til de virksomhetene som nå sliter.

– Derfor sier vi at det er behov for et moderat oppgjør, og et oppgjør som tar hensyn til bærekraften i de ulike bransjene, sier Apeland.

Den store variasjonen i de ulike bransjene gjør at Virke-sjefen tar til orde for at frontfagsmodellen blir satt litt til side.

– Som utgangspunkt legger vi i Virke alltid frontfaget til grunn. Men i år er det ikke nødvendigvis bærekraftig å følge frontfaget alle steder. Det kan bli for romslig for enkelte av våre bransjer.

Virke organiserer og representerer mer enn 25.000 virksomheter og over 300.000 ansatte i Norge.