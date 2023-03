Sveitsisk bankredning

Sveits' største bank UBS er i samtaler om å kjøpe deler av eller hele Credit Suisse. Samtalene ventes å fortsette utover dagen. Det er ønskelig at bankene blir enige før børsåpning mandag, men det er slett ikke sikkert at det går slik.

To landsmøter fortsetter

Senterpartiets landsmøte fortsetter i Trondheim. SVs landsmøte har sin andre dag på Gardermoen. Da skal blant annet nyvalgt partileder Kirsti Bergstø holde tale.

Japans statsminister til India

Japans statsminister Fumio Kishida møter Indias statsminister Narendra Modi. Kishidas besøk varer til 21. mars.

Presidentvalg i Montenegro

Det er valg på ny president i Montenegro. Tettere bånd til EU og Europa, eller til Serbia og Russland? Det er et spørsmål velgerne må ta stilling til når de går til stemmeurnene i dag. Analytikere anser presidentvalget som et mulig vendepunkt for landets politiske kaos.

Verdenscupen i skyflygning i Vikersund

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) er til stede under verdenscupen søndag. Etter at kvinnene for første gang hoppet skyflyging under trening lørdag, blir rennet søndag det første tellende offisielle skyflyvningsrennet for kvinner. Også herrene hopper verdenscup.

Skiskyting i Holmenkollen

Både kvinner og menn går fellesstart i verdenscupen i skiskyting i Holmenkollen søndag. Lørdag vant Johannes Thingnes Bø sprintrennet i overlegen stil, søndag kan han sette nok et solid punktum i verdenscupavslutningen. Kvinnene har siste mulighet til å revansjere innsatsen fra lørdag, da Karoline Knotten ble best på 12. plass. Søndagens renn er også det siste for Marte Olsbu Røiseland, som legger opp.