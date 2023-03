Ria Novosti: Putin har besøkt Mariupol



Russlands president Vladimir Putin har besøkt den russisk-okkuperte byen Mariupol sørøst i Ukraina, melder det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti.

Byen, som ligger i Donetsk-regionen, ble beleiret av russiske styrker i flere måneder før den til slutt falt i mai. Regionen er en av de fire som Russland hevder å ha innlemmet. Besøket skjer etter at Den internasjonale straffedomstolen (ICC) begjærte Putin utlevert for krigsforbrytelser.

Tre personer kjørt til sykehus etter alvorlig ulykke i Mosjøen

Tre personer er kjørt til sykehus etter en alvorlig ulykke med acetylen ved en bedrift i Mosjøen.

– Det har vært en form for mindre eksplosjon med acetylen på bedriften, men ikke i forbindelse med arbeid. De tre har alle tilknytning til bedriften, men var ikke på jobb, sier operasjonsleder Mai Wenche Hansen i Nordland politidistrikt til NTB.

Politiet kan ikke uttale seg om skadeomfanget, men en av de skadde skal ha mer omfattende skader enn de to andre. De ble alle tatt hånd om av helsepersonell før de ble kjørt til sykehus.

Mehl vil sende Kripos-etterforskere til Ukraina

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) bekrefter at eksperter fra Kripos kan bli sendt inn i Ukraina for å bidra til å identifisere ofre for krigsforbrytelser.

Fredag utstedte Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag en arrestordre på Russlands president Vladimir Putin. ICC anklager Putin for å være ansvarlig for krigsforbrytelser begått i Ukraina.

Danmarks justisminister Peter Hummelgaard har tidligere denne helgen sagt at Danmark vil sende kriminalteknikere til å bistå ICC, og justisminister Emilie Enger Mehl bekrefter overfor TV 2 at også Norge er innstilt på å gjøre det samme.

– Norge har tidligere sendt ned to etterforskningsledere som nå jobber med utgangspunkt i Haag, og vi har hatt personell i Ukraina før, sier Mehl.

Framgang i samtaler mellom Kosovo og Serbia

EUs utenrikssjef sier at Serbia og Kosovo er enige om innføring av planen om å normalisere forholdet, men de to landenes ledere sier det er jobb igjen å gjøre.

De to landenes ledere ble i februar enige om en ellevepunktsplan fra EU for å normalisere forholdet mellom de to landene, og begge har håp om at de en gang i fremtiden kan bli med i unionen. Helgens samtaler dreier seg om hvordan planen skal iverksettes.

– Kosovo og Serbia har blitt enige om implementeringsvedlegget i avtalen normalisering av forholdet mellom dem, sa Borrell lørdag kveld.

Yonhap: Nord-Korea har avfyrt nytt ballistisk missil

Nord-Korea har søndag skutt opp et nytt ballistisk missil, ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. Det landet i Japanhavet, mellom Koreahalvøya og Japan, skriver nyhetsbyrået, som viser til det sørkoreanske forsvaret.

Også den japanske kystvakta melder at nordkoreanerne har avfyrt noe som kan være et ballistisk missil. Nord-Korea testet torsdag det internasjonale ballistiske missilet Hwasong-17 som svar på den pågående militærøvelsen til Sør-Korea og USA.