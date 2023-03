– Vi vet at han var på ski ved Ål skisenter, og ulykken har hendt utenfor oppmerket løype ved en skrent. Videre detaljer vil få i videre etterforskning, tvitrer politiet.

De pårørende er varslet. Politiet skriver at det ble jobbet for å redde mannens liv, men at han ble erklært død på stedet.

Søket etter mannen startet ved 15-tiden, med bistand fra luftambulansen og folk fra skisenteret.