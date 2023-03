Reineierne på Fosen åpne for kompromiss

Flere av reineierne på Storheia på Fosen åpner for at de omstridte vindturbinene kan stå. Men da må de fjernes før konsesjonstiden er over.

– Reindriften kan være villig til å inngå en avtale om en begrenset driftstid for vindkraftverket. Det vil si at man blir enige om at det skal få stå, men ikke ut konsesjonstiden på 25 år, sier reineiernes advokat Erik Brønner til Klassekampen.

Forslaget ble lagt fram for Fosen Vind rett etter at Høyesterett avsa sin dom høsten 2021. Olje- og energidepartementet sier de ikke har tatt stilling til forslaget.

Biden: Putin er skyldig i krigsforbrytelser

USAs president Joe Biden sier at Russlands president Vladimir Putin har begått krigsforbrytelser, og at ICCs arrestordre på ham er berettiget. Den internasjonale straffedomstolen (ICC) utstedte arrestordre på Putin og landets barneombud Maria Lvova-Belova fredag.

ICC begrunner arrestordren mot de to med mistanke om ulovlig deportering av barn og ulovlig overføring av mennesker fra ukrainsk territorium til Russland. Ifølge domstolens sjefanklager Karim Khan er hundrevis av ukrainske barn hentet ut av barnehjem og tatt med til Russland, der mange siden skal være adoptert bort.

Amerikansk delstat forbyr abortpiller

Wyoming vil innføre et forbud mot abortpiller. Delstaten blir den første i USA til å forby pillene, som brukes i et flertall av abortene i landet. Loven, som ble vedtatt av delstatsforsamlingen tidligere i mars, ble undertegnet av den republikanske guvernøren Mark Gordon fredag.

Etter at USAs høyesterett i fjor sommer opphevet retten til abort i USA, har abortmotstanderne fått blod på tann og går nå inn for et forbud mot abortpillen mifepristone.

Politiet foretok våpenkontroll både i Oslo og Kristiansand

En uke etter at en 16-åring ble knivstukket på T-banen i Oslo, gjennomførte politiet en våpenvisitasjon på Tøyen. Oslo politidistrikt skriver på Twitter at de sjekket 189 personer uten funn.

Politiet i Agder utførte en lignende kontroll i Kristiansand sentrum like etter midnatt natt til lørdag. Her ble det kontrollert 120 personer, og heller ikke her ble det gjort funn av våpen.

Nord-Korea hevder 800.000 frivillige har vervet seg til krig mot USA

Nord-Korea hevder at 800.000 personer fredag enten vervet seg eller gikk inn i militæret på nytt for å være med i landets militære kamp mot USA.

Rundt 800.000 studenter og arbeidere rundt om i landet uttrykte fredag et ønske om å slutte seg til landets militære, skriver den nordkoreanske partiavisen Rodong Simmun. Landet har rundt 26 millioner innbyggere. Påstanden kommer etter at landet torsdag testet det internasjonale ballistiske missilet Hwasong-17 som svar på den pågående militærøvelsen til Sør-Korea og USA.

Historisk lavt antall med konfirmanter i kirken i fjor

I 2022 ble under halvparten av norske 15-åringer konfirmert i Den norske kirke. Det er et historisk lavt antall.

Totalt ble det i fjor konfirmert 32.496 norske 15-åringer i Den norske kirke (DNK), skriver Vårt Land. Dette utgjorde kun 49.5 prosent av kullet, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

2022 ble dermed det første året mindre enn halvparten av norske 15-åringer valgte å konfirmere seg i kirken.