I kommunens veiledningsdokument om Helseplattformen skriver de at journalister ikke skal få slippe inn i avdelingene. Kommunen skriver også at ansatte ikke skal svare på spørsmål selv, men henvise spørsmålet til en leder, ifølge avisen Innherred.

Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening er kritiske til instruksen.

– Vi reagerer på mangelen på respekt for både ytringsfriheten og pressens muligheter til å gjøre sin jobb som Verdal kommune her signaliserer. Verdal kommune kan ikke nekte sine medarbeidere å uttale seg til mediene, så lenge de gjør det på vegne av seg selv, skriver de i et brev ifølge Norsk Redaktørforening.

Ordfører Pål Sverre Fikse (Sp) i Verdal sier han har forståelse for bekymringen til presseorganisasjonene.

– Slik skal vi ikke ha det i Verdal kommune, og vi må sørge for at hele organisasjonen følger våre verdier, sier Fikse.