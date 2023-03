Luftambulansen i Tromsø står på grunn av streik

– Dette er noe vi har forsøkt å unngå, men har ikke hørt noe fra arbeidsgiver etter at streiken var et faktum, sier hovedtillitsvalgt for redningsmennene i Norsk Luftambulanse, Arne Sveinhaug, til Parat.

Når ytterligere fire baser rammes mandag, er det stor sannsynlighet for at konflikten ender i tvungen lønnsnemnd.

– Tvungen lønnsnemnd løser ingen uenighet mellom partene i en streik, snarere tvert imot. Derfor oppfordrer jeg arbeidsgiver i helgen til å komme oss i møte, så vi kan komme til enighet og raskt avblåse streiken uten å skyve vår uenighet over på myndighetene, sier forhandlingsleder Lars Petter Larsen i Parat.

Luftambulansetjenesten HF har innført grønn beredskap, skriver de i en pressemelding. Grønn beredskap etableres for å kunne gjøre eventuelle tiltak raskt.

Streiken blant redningsmenn ansatt i NLA AS, som er operatør for Luftambulansetjenestens helikopter, startet 5. mars.

Parat ønsker at vedlikeholdstrening skal være en del av tariffavtalen.

– Mens redningshelikoptertjenesten har 15–16 dager redningsteknisk trening per år, ber vi om fire dager. Disse dagene er helt nødvendig for å vedlikeholde et tilfredsstillende ferdighetsnivå slik at vi kan løse oppdrag og ivareta sikkerheten til pasient, lege og pilot under oppdrag, sier Sveinhaug.