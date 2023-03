Politiet tar ut tiltale mot lastebilsjåfør etter dødsulykke

Politiadvokat Oda K. Evensen bekrefter overfor Stavanger Aftenblad at saken er ferdig etterforsket og sendt til Rogaland statsadvokatembeter for påtaleavgjørelse.

– Utover det vil jeg ikke kommentere saken på nåværende tidspunkt, sier hun til avisen.

Lastebilsjåføren tiltales for brudd på vegtrafikkloven paragraf 3, som blant annet går ut på at trafikanter skal ferdes hensynsfullt slik at ingen kommer til skade.

Den slovenske landslagsutøveren Hana Mazi Jamnik ble påkjørt i tunnelen mens hun gikk på rulleski. Lastebilsjåføren har erkjent at det var han som kjørte på 19-åringen, men mener ulykken skyldtes lysforholdene i tunnelen.