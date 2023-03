Feil på flere sporveksler ved Drammen stasjon medfører forsinkelser og innstillinger skriver Bane Nor.

De forventer å kunne gi en oppdatering på situasjonen i 8-tiden.

E18 stengt

E18 inngående om lag en kilometer vest for Asker er også stengt. Det skyldes en trafikkulykke der en bil havnet på taket, skriver Oslo politidistrikt.

Føreren av den ene bilen har kommet seg ut av bilen og er trolig uskadd. Det er også en annen bil involvert, føreren av denne er tatt med til legevakt for sjekk.

Fredag morgen er de fleste fjellovergangene i Sør-Norge stengte eller har kolonnekjøring på grunn av dårlig vær.

Ved 6-tiden fredag morgen er både riksvei 7 over Hardangervidda og riksvei 13 Vikafjell stengt. Det samme gjelder riksvei 13-strekningen over Horda i Ullensvang, som er stengt på grunn av snøskred.

Kolonnekjøring

Også fylkesvei 50 Aurland-Hol, fylkesvei 51 Gardi-Bygdin og fylkesvei 53 Tyin-Årdal stengt på grunn av uværet, ifølge Statens vegvesen.

Torsdag kveld ble E6 over Dovrefjell stengt på grunn av uværet. Det samme gjelder for fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet.

Det er kolonnekjøring på E134 Haukelifjell og riksvei 52 over Hemsedalsfjellet, mens E16 Filefjell og riksvei 15 over Strynefjell er åpen for trafikk.