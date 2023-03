Senterpartiets landsmøte

Første dag av Senterpartiets landsmøte i Trondheim. Klokka 9.30 sparkes ballet i gang med partileder Trygve Slagsvold Vedums tale. Partiet er sterkt presset og har etter halvannet år i regjering mistet drøyt halvparten av sine velgere. På årets landsmøte skal det ikke vedtas noe nytt partiprogram, men på dagsordenen står tre temadokumenter som skal vise veien videre.

SVs landsmøte

SV holder landsmøte på Clarion Hotel og Congress Oslo Airport. Klokken 12.30 går Audun Lysbakken på talerstolen for å åpne sitt siste landsmøte i SV etter elleve år som partileder. Under landsmøtet vil SV åpne for at Norge fortsatt skal være medlem av Nato, noe som innebærer et historisk skifte for partiet.

Siste dag i retten for Frogner-drapet

En 41 år gammel mann er tiltalt for å ha skutt og drept Fevziye Kaya Sørebø (50) på Frogner i Oslo i april 2021. Fredag er siste dag saken går i Oslo tingrett. Torsdag la aktor ned påstand om at tiltalte må dømmes til 17 års fengsel. Mannen har erkjent drapet.

Finlands president i Tyrkia

Finlands president Sauli Niinistö er torsdag og fredag i Tyrkia, der han skal møte sin kollega Recep Tayyip Erdogan for å blant annet diskutere Finlands Nato-søknad. Også utenriksminister Pekka Haavisto er med.

Russisk rentebeslutning

Den russiske sentralbanken kommer med rentebeslutning. Fra kl. 11.30.

Europacuptrekning i fotball for menn

Kvartfinalene i Mesterligaen, Europaligaen og Conferenceligaen trekkes fra klokken 12. I Mesterligaen kan Erling Braut Haaland og Manchester City trekke enten Chelsea, Bayern München, Inter Milan, Milan, Napoli, Benfica eller Real Madrid.

Raw Air i Vikersund

Hoppeliten på herresiden skal ut i kvalifisering til helgens skiflygingsrenn i Raw Air i Vikersund. Halvor Egner Granerud leder sammenlagt foran slovenske Anze Lanisek og Stefan Kraft fra Østerrike. Rennstart er klokka 17. Raw Air-turneringen avsluttes søndag.