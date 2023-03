Norge gir 2 milliarder kroner til velferdstjenester i Ukraina

– Ukrainske myndigheter trenger vår hjelp for å kunne fortsette å levere grunnleggende tjenester som skole, helse og pensjoner til befolkningen. Vi skal sørge for at pengene når dem raskt, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Budsjettstøtten til Ukraina går gjennom Verdensbanken og er en del av Nansen-programmet , som ble vedtatt av Stortinget 14. mars i år. Støttepakken har et omfang på 75 milliarder kroner over de neste fem årene.

– Vi vet at Ukraina har et akutt behov for penger. Samtidig bidrar vi til reformer som legger grunnlag for økonomisk vekst framover, gjenoppbygging og europeisk integrasjon etter krigen, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Trygg på at pengene blir brukt rett

Siden Ukraina ligger langt framme med digitale banktjenester, ligger det godt til rette for å kontrollere at pengene brukes til klart definerte formål, påpeker regjeringen.

Samtidig er Ukraina avhengig av å dekke underskuddet sitt for å ro i land en avtale om et nytt omfattende støtteprogram fra Det internasjonale pengefondet (IMF).

IMF-programmet er nødvendig for å sikre fremgang i reformer som vil bidra til økonomisk stabilitet i Ukraina.

– Tett kontakt med EU, Nato og Verdensbanken

– God koordinering med EU og andre land som støtter Ukrainas frihetskamp, er helt nødvendig for å hjelpe Ukraina best mulig. Jeg er veldig glad for at vi har hatt tett kontakt med EU, Nato, Verdensbanken og andre aktører gjennom dette spesielle året, og at vi fortsetter å koordinere innsatsen fremover, tilføyer Huitfeldt.

Norge har tidligere gitt 300 millioner kroner i budsjettstøtte via Verdensbanken, i tillegg til 1 milliard kroner til reparasjoner av viktig infrastruktur som strømnett, vei og jernbane.

Verdensbanken har siden Russland invaderte Ukraina 24. februar i fjor hentet inn 20,6 milliarder amerikanske dollar – tilsvarende 206 milliarder norske kroner – i støtte til Ukraina. Av dette er over 18 milliarder dollar allerede utbetalt.